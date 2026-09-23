RO-Alert în Tulcea după detectarea unei ținte aeriene în apropierea graniței

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Locuitorii din nordul și nord-estul județului Tulcea au primit, marți seară, un mesaj RO-Alert după ce sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au identificat o țintă aeriană în apropierea frontierei cu România, pe teritoriul Ucrainei. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Borcea, potrivit Realitatea.NET