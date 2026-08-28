Scandalul mașinilor nelivrate de la Arad. Zeci de păgubiți au protestat din nou în fața dealerului

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 aug. 2026, 17:09

Aproximativ 40 de persoane au protestat vineri, 28 august, în fața unui dealer auto din Arad, după ce susțin că au plătit între 30.000 și 40.000 de euro pentru mașini noi care nu le-au mai fost livrate.

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