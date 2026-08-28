Cseke Attila: Absorbția fondurilor PNRR la Ministerul Dezvoltării a atins 98%

Publicat 28 aug. 2026, 11:25 Actualizat 28 aug. 2026, 11:27

Ministrul Cseke Attila a anunțat că absorbția fondurilor PNRR la Ministerul Dezvoltării a atins 98%. Obiectivul de 100% poate fi realizat până la închiderea programului, în august 2026.

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