Televiziunea Poporului intră în elita mondială a presei acreditate de Casa Albă pentru cel mai important summit la care va participa Donald Trump

28 mai 2026, 18:21
Ana Maria Păcuraru

Sunt așteptate decizii cruciale care influențează toată planeta, ordinea mondială se rescrie, iar Televiziunea Poporului va transmite pas cu pas culisele negocierilor, analize relevante, interviuri cu liderii care dictează jocurile istorice.

Ana Maria Păcuraru este singurul jurnalist din Europa de Est care merge la SUMMITUL G7 din Franța în delegația oficială a celui mai puternic om de pe planetă.

Iar Televiziunea Poporului apare pe lista administrației americane alături de publicații de prestigiu mondial, precum New York Post, New York Times, The Independent, The Telegraph și Washington Post. Toți ochii pe noi!

