Undă verde pentru consilierii locali: Își pot păstra joburile la stat! Scandal pe modificarea legii

Camera Deputaților a votat cu 119 voturi pentru și 19 împotrivă pentru amendamentul care le permite consilierilor locali și județeni să își păstreze funcțiile la stat. Decizia vine să corecteze o eroare din Legea ANI, înainte ca proiectul să primească raportul final în Senat.
Plenul Camerei Deputaților a adoptat, pe 26 august, un amendament de urgență depus de PSD la Codul Administrativ (Legea nr. 165/2026), menit să elimine starea de incompatibilitate și de conflict de interese în care au intrat mii de consilieri locali și județeni angajați în instituții publice. Votul s-a încheiat cu 187 de voturi „pentru”, 36 „împotrivă” și 59 de abțineri, proiectul mergând spre Senat, forul decizional.
Punctul central al modificării: Amnistie pentru situațiile create
Deputații au introdus o prevedere tranzitorie prin care anulează orice răspundere juridică pentru situațiile de incompatibilitate produse de la intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2026 până la promulgarea noilor corecții:
Dezincriminare retroactivă: Faptele care ar fi generat incompatibilități sau conflicte de interese în această perioadă nu se mai consideră abateri și nu atrag sancțiuni.
Miza amendamentului: Salvarea mandatelor obținute prin vot de către aleșii locali care lucrează concomitent ca personal contractual sau angajați în autorități și instituții ale statului.
Conflicte politice aprinse în plen: USR acuză dublul standard
Schimbarea legislativă a stârnit dezbateri aprinse în Parlament, opoziția criticând dur modul în care s-a legiferat:
Radu Mihaiu (USR): A acuzat PSD de ipocrizie și de folosirea puterii parlamentare în scop politic, reproșându-le că au promovat anterior sancțiuni împotriva adversarilor (aluzie la situațiile privind aleșii USR, precum Dominic Fritz), dar oferă amnistie propriilor consilieri.
Victor Ponta (Uniți pentru România): A subliniat că inițiativa a fost necesară pentru a corecta o „lege proastă” elaborată de guvern, criticând lipsa de asumare a executivului și faptul că Parlamentul trebuie să repare greșeli ce puneau în pericol administrația locală.
Ștefan Ovidiu Popa (PSD): A motivat demersul prin necesitatea de a opri un haos legislativ și de a proteja stabilitatea comunităților locale, prevenind pierderea nejustificată a mandatelor democratice.
Proiectul de lege urmează să intre în dezbaterea Senatului pentru votul final și definitiv.