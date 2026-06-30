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Actualitate· 1 min citire
Vești bune pentru suporteri: băuturile cu până la 5,5% alcool, permise pe stadioane
Arena Națională
Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care modifică regulile privind organizarea competițiilor sportive, introducând mai multe măsuri menite să crească siguranța spectatorilor și să îmbunătățească experiența acestora pe stadioane.
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