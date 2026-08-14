Alertă în Dâmbovița! Un incendiu violent a cuprins 300 de metri pătrați. Autoritățile au emis RO-Alert

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 14 aug. 2026, 17:14

Un incendiu puternic a izbucnit vineri după-amiază în orașul Găești, județul Dâmbovița. Focul a cuprins o anexă gospodărească în care erau depozitate materiale lemnoase și carton, iar suprafața afectată a ajuns la aproximativ 300 de metri pătrați.

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