Viitură pe râul Putna: diguri mobile și mii de saci de nisip instalate pentru protejarea localității Mircești

Sursă: realitatea.net

Vârful viiturii formate pe râul Putna se manifestă în această dimineață în zona localității Mircești, unde cota de inundație este depășită cu aproximativ 40 de centimetri.

Localitatea se află sub avertizare hidrologică de tip Cod portocaliu, iar echipele Apelor Române intervin continuu pentru a preveni revărsările.

Măsurile de protecție instalate peste noapte

Reprezentanții Apelor Române au anunțat că, în cursul nopții, au fost montate mai multe linii de apărare provizorii pentru protejarea localității Mirceștii Vechi. Intervențiile au inclus:

- instalarea a 500 de metri liniari de panouri mobile din aluminiu;

- realizarea unui dig iepuresc format din 2.000 de saci de nisip.

Potrivit sursei citate, echipele Apele Române Siret – Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea acționează în teren cu utilaje și personal din formațiile Putna–Vidra, Milcov–Odobești și Diguri–Nănești.

În această dimineață, intervenția a fost suplimentată cu încă 200 de metri liniari de panouri mobile, aduși de la Apele Române Prut–Bârlad, pentru consolidarea apărărilor provizorii, dacă situația o va impune.

Situația la acest moment și evoluția viiturii

Potrivit celor mai recente informații, la ora transmiterii acestei știri nu sunt înregistrate locuințe afectate, iar 20 de persoane s-au autoevacuat preventiv la rude. Vârful viiturii este în desfășurare până în jurul orei 12:00, mai spun cei de la Apele Române.

"Viitura formată pe râul Siret a fost tranzitată în condiții de siguranță, fiind atenuată prin acumulările Hidroelectrica Călimănești și Movileni, care au preluat unda de viitură venită de pe râul Trotuș, cu un debit de aproximativ 700 mc/s\", mai transmite sursa citată.

Echipele Apelor Române continuă colaborarea cu autoritățile locale și instituțiile competente pentru gestionarea situației și protejarea populației.

Autoritățile fac apel la locuitori să respecte recomandările transmise în zonă, având în vedere riscul în continuare ridicat de revărsări.

Trafic restricționat pe DJ 205 D, în zona Prahuda, din cauza unei alunecări de teren

Circulația rutieră se desfășoară pe o singură bandă pe DJ 205 D, în zona satului Prahuda, comuna Paltin, după ce o alunecare de teren produsă în această dimineață a afectat partea carosabilă. Polițiștii sunt la fața locului și dirijează traficul.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea a anunțat că alunecarea de teren s‑a produs astăzi, afectând o porțiune a drumului județean 205 D. În urma fenomenului, circulația a fost restricționată pe o singură bandă, iar polițiștii rutieri acționează pentru fluidizarea traficului și prevenirea incidentelor.

Autoritățile recomandă șoferilor să circule cu prudență, să reducă viteza în zona afectată și să respecte indicațiile agenților aflați în teren.