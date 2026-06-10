Volodimir Zelenski: ”Europa trebuie să fie prezentă la negocierile cu Rusia, dar nu ca mediator”

Sursă: realitatea.net

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că Europa trebuie să fie prezentă la masa negocierilor pentru încheierea războiului declanșat de Rusia, însă a subliniat că ar fi „periculos” ca Uniunea Europeană să joace rolul de mediator, deoarece acest lucru ar putea determina reducerea presiunilor exercitate asupra Moscovei, potrivit agenției EFE.

”Europa trebuie să fie implicată în orice fel de negociere. Dar, în opinia mea, Europa nu poate pur și simplu să medieze, întrucât este de partea noastră. Le-am împărtășit acest lucru partenerilor noștri. Este foarte periculos să medieze pur și simplu. Pentru că, de exemplu, dacă UE mediază se va aduce în discuție dacă să impună sau nu (noi) sancțiuni, întrucât, în calitate de mediatori, trebuie să fie la mijloc”, a explicat Zelenski la o conferință de presă în capitala estonă Tallinn, după un summit regional cu liderii statelor nordice și baltice.

Reacția liderului de la Kiev a venit după ce Vladimir Putin a avut vineri la Kremlin o întâlnire cu fostul cancelar german Gerhard Schroder, un politician apropiat de Rusia şi care a deţinut funcţii de conducere în companii petroliere de stat ruseşti. Luna trecută, Putin a sugerat că Schroder ar putea fi un mediator din partea UE în negocierile ruso-ucrainene, o idee respinsă atât de Ucraina, cât şi de marile capitale europene.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marți că UE este departe de a fi pregătită să acţioneze ca mediator în orice proces de pace între Ucraina şi Rusia, întrucât pare a fi concentrată mai mult pe continuarea războiului.

El a făcut acest comentariu în urma unei întrebări din partea presei despre posibilitatea ca UE să acţioneze ca mediator, pe fondul blocajului în negocierile de pace ruso-ucrainene mediate de SUA.

”În primul rând, iniţierea eforturilor de mediere prin impunerea unor condiţii Rusiei este ilogică şi greşită. Şi, desigur, aceasta este inacceptabil pentru noi”, a remarcat purtătorul de cuvânt al lui Putin, referindu-se la poziţiile exprimate de aliaţii europeni ai Ucrainei.

Cât despre medierea realizată de SUA, Dmitri Peskov a spus că nu există în prezent planuri pentru o convorbire telefonică între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, dar a adăugat că emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner continuă să menţină contacte atât cu Rusia, cât şi cu Ucraina.