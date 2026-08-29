Weekend de foc în România. Temperaturile urcă la 36 de grade, dar ANM anunţă furtuni şi vijelii

Vremea devine din nou călduroasă în cea mai mare parte a României, cu temperaturi care vor ajunge până la 36 de grade în vestul ţării.
În acelaşi timp, ANM anunţă perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torenţiale, descărcări electrice, vijelii şi izolat grindină.
ANM a emis o informare meteorologică în vigoare de sâmbătă de la ora 10.00 până duminică la ora 21.00.
Conform acesteia, vremea va deveni treptat călduroasă în cea mai mare parte a ţării.
Temperaturile maxime se vor situa între 30 şi 34 de grade, mai scăzute pe litoral şi în depresiuni, dar şi mai ridicate în regiunile vestice unde izolat se vor înregistra 35-36 de grade.
În Banat şi Crişana, disconfortul termic va fi ridicat, astfel indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi.
ANM anunţă că vor fi şi perioade cu instabilitate atmosferică în a doua parte a zilei de sâmbătă în sud-vestul ţării şi în zona Carpaţilor Occidentali, în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică în centrul şi nord-estul teritoriului, precum şi în zona de munte, iar duminică după-amiază şi seara, local în Carpaţii Orientali şi Meridionali.
În aceste zone vor fi averse torenţiale moderate cantitativ, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului şi vijelii şi izolat grindină de mici dimensiuni.
Meteorologii transmit că la începutul săptămânii viitoare vremea călduroasă va persista, iar în vest şi sud-vest va fi caniculă şi disconfort termic ridicat.
ANM a emis şi o avertizare Cod galben de vânt pentru judeţul Caraş-Severin.
Avertizarea este în vigoare de sâmbătă de la ora 10.00 până duminică la ora 16.00.
Vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50-70 km/h. Meteorologii spun că intensificări ale vântului cu viteze de 40-50 km/h vor fi pe arii restrânse şi în vestul şi nordul ţării.