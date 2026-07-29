Economie· 1 min citire

Adio încălzire „ca pe vremea bunicii”. Statul pregătește programe de sprijin pentru modernizarea sobelor pe lemne

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 29 iul. 2026, 16:15

Un proiect de lege aflat în dezbaterea Parlamentului prevede lansarea unor programe de sprijin prin care proprietarii de locuințe încălzite cu sobe pe lemne sau alte sisteme individuale pe combustibili solizi ar putea primi finanțare pentru înlocuirea instalațiilor vechi cu soluții moderne, mai eficiente și mai puțin poluante. Tranziția este voluntară și etapizată: nimeni nu va fi obligat să renunțe la sobele existente.

Măsura face parte din strategia României de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de creștere a energiei din surse regenerabile. Adoptarea legii este și un angajament asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR); neîndeplinirea obiectivului ar putea atrage o penalizare de peste 972 de milioane de euro.

Printre tehnologiile eligibile se numără pompele de căldură, sistemele geotermale și solare, centralele de cogenerare de înaltă eficiență pe regenerabile, recuperarea căldurii reziduale și soluțiile de stocare a energiei. Finanțarea ar urma din Fondul pentru Modernizare, Fondul Social pentru Climă, Fondul pentru Mediu și alte instrumente europene și naționale, fără obligații suplimentare pentru bugetul de stat.

Proiectul introduce și reguli pentru utilizarea biomasei forestiere certificate și sustenabile, precum și obligația autorităților locale de a elabora planuri de încălzire și răcire.

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