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Economie· 2 min citire
România riscă să rămână fără șoferi. Transportatorii caută angajați în Orientul Mijlociu
FOTO: Arhivă
România se confruntă cu riscul unui deficit accentuat de șoferi profesioniști pentru transportul internațional de marfă, odată cu introducerea, de la 1 iulie 2026, a obligativității tahografului inteligent pentru autoutilitarele cu masa maximă autorizată între 2,5 și 3,5 tone folosite pe curse externe, operațiuni de cabotaj și transport comercial contra cost.
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