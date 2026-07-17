Alertă de securitate în România: Escrocii folosesc din nou numele Poliției și Ghișeul.ro pentru a goli conturile românilor

Atenție la e-mailurile și mesajele primite în această perioadă! Escrocii cibernetici au reluat atacurile de tip phishing în România, folosind o metodă extrem de convingătoare: notificări false de amenzi rutiere trimise în numele Poliției Române sau al platformei Ghișeul.ro
Poliția Română avertizează asupra unui nou val de tentative de fraudă online. De data aceasta, atacatorii vizează direct buzunarele șoferilor, trimițând mesaje de tip SMS, notificări pe rețelele de mesagerie sau e-mailuri prin care anunță victimele că au de achitat amenzi pentru presupuse abateri în trafic.
Cum funcționează capcana „Amenda rutieră”
Mesajele primite de cetățeni sunt concepute pentru a crea panică și un sentiment fals de urgență. Victimei i se transmite că a fost înregistrată de radare sau camere de supraveghere și că trebuie să plătească rapid o sancțiune pentru a evita măsuri mai grave.
În interiorul textului este inserat un link periculos. Odată accesat, acesta redirecționează utilizatorul către o pagină web clonată, care imită perfect interfața Ghișeul.ro sau a Poliției Rutiere, unde i se cer datele personale și cele ale cardului bancar.
Regula de aur transmisă de autorități: Nici Poliția Română și nici platforma oficială Ghișeul.ro nu trimit niciodată notificări de plată pentru eventuale sancțiuni prin e-mail, SMS sau aplicații de chat. Procesele-verbale de sancțiune se comunică exclusiv prin poștă, cu confirmare de primire, sau direct de către polițistul de la rutieră.
Semnele clare care trădează o tentativă de fraudă
Pentru a vă proteja banii și datele personale, reprezentanții Poliției recomandă să analizați cu atenție mesajele suspecte. Iată principalele indicii care dau de gol escrocii:
Greșelile de ortografie și exprimare: Multe dintre aceste texte sunt traduse automat din alte limbi și conțin formulări ciudate, dezacorduri sau greșeli gramaticale evidente.
Linkuri și domenii suspecte: Deși paginile clonate au denumiri extrem de asemănătoare cu cele oficiale, extensiile lor sunt din afara României (de exemplu,
.com,
.info,
.top,
.net în loc de
.ro).
Solicitarea datelor de card: Nicio instituție a statului nu vă va cere vreodată codul PIN, numărul complet de card și codul CVV/CVC de pe spate printr-un simplu mesaj primit pe telefon.
Ce trebuie să faceți dacă primiți un astfel de mesaj?
Dacă primiți o astfel de notificare, nu accesați linkurile inserate, nu răspundeți la mesaj și nu trimiteți date personale sau bancare.
În cazul în care ați căzut deja în capcană și ați introdus datele cardului pe un site suspect, apelați imediat banca emitentă pentru a bloca cardul și depuneți o plângere la cea mai apropiată unitate de poliție.