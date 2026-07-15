Rabla Auto 2026 începe pe 20 iulie: buget record de 300 milioane lei. Ce documente îți trebuie și ce sume poți primi

Programul Rabla Auto 2026 pentru persoanele fizice începe oficial pe 20 iulie, la ora 10:00, iar cei care vor să își cumpere un autoturism nou cu sprijin de la stat trebuie să fie pregătiți din timp. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat că bugetul alocat în acest an este de 300 de milioane de lei, iar înscrierile vor fi deschise până la sfârșitul anului sau până la epuizarea fondurilor.

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