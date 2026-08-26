Termoenergetica, datorii de 1,47 miliarde de lei la ELCEN. Ciucu propune schimbarea sistemului de termoficare

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 aug. 2026, 15:47

Termoenergetica a acumulat o datorie de aproximativ 1,47 miliarde de lei către ELCEN, iar penalitățile ajung la circa 410 milioane de lei, potrivit datelor prezentate de primarul general Ciprian Ciucu.

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