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Economie· 1 min citire
Despăgubirile din scandalul ROBOR ar putea depăși amenzile uriașe aplicate băncilor. Avertisment BNR
Consiliul Concurenței a amendat mai multe bănci
Publicat7 iul. 2026, 08:29
Actualizat7 iul. 2026, 08:33
SursăRealitatea.Net
Banca Națională avertizează, în cel mai nou Raport privind stabilitatea financiară, că procesele pe care clienții le-ar putea deschide împotriva băncilor în scandalul ROBOR ar putea genera pierderi mai mari decât amenzile aplicate de Consiliul Concurenței. Vorbim despre litigii prin care debitorii ar putea cere despăgubiri pentru prejudiciile provocate de modul în care a fost stabilit indicele ROBOR.
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