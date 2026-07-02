Se ieftinesc carburanții? Ilie Bolojan spune când ar putea începe scăderea prețurilor

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat joi că prețurile la carburanți ar putea începe să scadă în perioada următoare, pe măsură ce companiile vor pune în vânzare stocuri de combustibil achiziționate la prețuri mai mici. Potrivit acestuia, în a doua jumătate a lunii iulie, tarifele la pompă ar putea reveni aproape de nivelurile dinaintea lunii martie.
Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria, după ce premierul a fost întrebat dacă Executivul intenționează să introducă o nouă schemă de plafonare a prețului motorinei.
Bolojan a explicat că evoluția pieței internaționale oferă motive de optimism, în condițiile în care tensiunile din zona Golfului s-au redus, iar cotația petrolului a revenit la valorile înregistrate înainte de izbucnirea conflictului.
"În această perioadă, odată cu expirarea schemei de plafonare s-au întâmplat două lucruri. Primul, cel mai important şi cel mai bun, este că avem o linişte relativă în Golf, deci s-a încheiat, practic, acţiunea militară agresivă de o parte sau de alta, iar pe pieţele internaţionale preţul barilul de ţiţei a revenit la valorile de dinainte de începerea conflictului. Acest lucru nu s-a întâmplat însă şi la motorină, care este combustibilul cel mai solicitat în această perioadă şi încă avem un preţ global al motorinei mai mare decât cel de dinainte.", a afirmat premierul.
Șeful Executivului a precizat că majorarea accizei, odată cu expirarea schemei de plafonare, a influențat temporar prețurile, însă situația ar urma să se stabilizeze în perioada următoare.
Potrivit lui Bolojan, în urma discuțiilor purtate cu reprezentanții companiilor din domeniu, actualele stocuri de combustibil cumpărate la prețurile ridicate din luna iunie sunt aproape epuizate.
"În baza discuţiilor pe care le-am avut ieri cu reprezentanţii companiilor care operează în acest domeniu am tras câteva concluzii. Stocurile pe care ei le-au achiziţionat în urmă cu 10-15 zile, pentru că lucrează pe stocurile achiziţionate la preţurile mari de la jumătatea lunii iunie, se vor epuiza în zilele următoare şi vor intra cu produse care au fost achiziţionate la preţuri mult mai mici. Pe cale de consecinţă, începând din aceste zile, treptat - treptat, vom vedea o scădere a preţurilor la combustibil, care în a doua jumătate a lunii iulie ar trebui să se apropie de preţurile care au fost în piaţă înainte de luna martie", a declarat Ilie Bolojan.
Premierul a lăsat de înțeles că, dacă tendințele de pe piața internațională se mențin și nu apar noi factori care să influențeze prețul petrolului, șoferii ar putea beneficia de combustibili mai ieftini în următoarele săptămâni.