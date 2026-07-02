Economie· 1 min citire

Explozia prețurilor i‑a transformat pe români în vânători de promoții – REPORTAJ Realitatea PLUS

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 2 iul. 2026, 08:33

Inflația ajunge la 11% în această lună, ceea ce înseamnă că românii se confruntă cu scumpiri alerte. Este avertismentul venit de la economiști, în plină criză politică, într‑un moment în care puterea de cumpărare scade drastic, iar veniturile sunt infime. Tarabele din piețe sunt pline de produse, însă cumpărătorii se lasă așteptați, la fel și în marile magazine, iar promoțiile sunt la mare căutare. Jurnalistul Realitatea PLUS, Cristiana Chițu, a mers prin supermarketuri și a analizat ofertele sezonului.

Puterea de cumpărare a scăzut drastic, iar magazinele fac reduceri mari, între 20% la 23%.

Cârnați picante, în mod normal 15 lei, sunt aproape 11 lei în acest moment; micii, la fel, de la 19 lei la 15 lei – reducere care contează mai ales în cazul veniturilor minime. Pensiile nu s‑au mai indexat de 2 ani, iar mulți oameni au renunțat la multe alimente care în trecut erau nelipsite din gospodăriile lor.

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