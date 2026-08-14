Bolojan recunoaște situația de criză din sistemul energetic, după închiderea Centralei Cernavodă, dar spune că „sistemul este stabil”

Publicat 14 aug. 2026, 09:54 Actualizat 14 aug. 2026, 09:55 Sursă Realitatea.net

Premierul Ilie Bolojan admite public situația de criză din sistemul energetic, după oprirea Unității 2 de la Cernavodă, dar transmite că „sistemul energetic este stabil” și că nu există riscuri pentru alimentarea cu energie la nivel național. Șeful Guvernului spune că deficitul nuclear, de aproximativ 650 MW, a fost deja compensat prin hidro, eolian, cărbune și importuri.

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