Restricții de trafic pe A0-A2 spre Constanța: breteaua directă va fi închisă timp de trei zile

Publicat 20 iul. 2026, 15:14 Sursă Realitatea.net

Șoferii care pleacă spre litoral trebuie să se pregătească pentru restricții importante în zona Nodului Rutier A0/A2. Breteaua directă către Constanța va fi închisă complet timp de trei zile, iar traficul va fi deviat pe o rută alternativă stabilită de autorități.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre restrictii a2restrictii de trafic