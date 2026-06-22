Economie· 1 min citire

România „reformată” de Bolojan: peste 21.000 de firme închise și un val de dizolvări în 2026

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Scris deStoica Marian
Publicat22 iun. 2026, 07:51
Sursărealitatea.net

După ce zeci de mii români au fost dați afară în urma măsurilor lui Bolojan, piața muncii rămâne și fără mii de firme. Potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, numărul companiilor dizolvate a crescut cu peste 20% în primele 4 luni ale acestui an și a ajuns la aproape 21.000 de firme care au fost închise, potrivit Realitatea PLUS.

În aceeași perioadă a anului trecut, numărul firmelor închise era de aproximativ 17.000. Odată cu măsurile severe de austeritate, mii de patroni pun lacătul pe firme din cauza costurilor și taxelor tot mai mari.

Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București și județele Cluj, Ilfov și Timiș.

În paralel, județele cu cele mai puține companii dizolvate sunt Mehedinți, Ialomița și Covasna. Doar în luna aprilie a anului 2026, luna marilor demiteri așa cum e numită de sindicaliști, au fost închise peste 4.000 de firme.

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