Advertising
Actualitate· 1 min citire
Zelenski și Merz au discutat despre apărarea aeriană a Ucrainei: „Rachetele Patriot sunt prioritatea”
Volodimir Zelenski
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat telefonic cu cancelarul german Friedrich Merz despre consolidarea apărării aeriene a țării, la doar două zile după atacul cu rachete lansat de Rusia asupra Kievului, soldat cu zeci de victime.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 19:12Ilie Bolojan ar putea fi audiat la DNA în trei dosare - SURSE
- 16:35Fetiță de 11 ani, la un pas de tragedie în Mamaia. A fost resuscitată și transportată de urgență la spital
- 15:07Operațiune de salvare în Munții Măcinului. Patru persoane au fost găsite după cinci ore de căutări
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News