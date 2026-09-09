Aleksandar Vučić dizolvă Parlamentul Serbiei și convoacă alegeri anticipate. Data stabilită

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 sept. 2026, 15:37

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a dizolvat Parlamentul și a convocat alegeri parlamentare anticipate pentru 25 octombrie. Decizia vine după aproape doi ani de proteste antiguvernamentale, iar șeful statului intenționează să candideze pentru funcția de prim-ministru.

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