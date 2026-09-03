Dealeri lângă școli, elevi găsiți băuți și treceri de pietoni șterse. Ce au descoperit polițiștii

Cu doar câteva zile înainte de începerea cursurilor, controalele făcute de polițiști în zona unităților de învățământ au scos la iveală mai multe probleme.
Suspiciuni privind prezența dealerilor de droguri, elevi găsiți fumând sau consumând alcool, dar și treceri de pietoni cu marcaje șterse ori acoperite de vegetație.
Pentru noul an școlar, autoritățile anunță măsuri adaptate fiecărei școli, inclusiv folosirea echipelor canine acolo unde există indicii privind activități ilegale.
Poliția verifică zonele din jurul școlilor
Analizele de risc realizate de autorități au identificat probleme atât în interiorul unităților de învățământ, cât și în apropierea acestora.
În anul școlar precedent au fost înregistrate peste 2.700 de infracțiuni comise cu violență, dintre care aproximativ 2.450 s-au produs în școli. Datele indică și o legătură între siguranța elevilor și existența sistemelor de supraveghere: incidentele sunt mai puține în unitățile dotate cu camere video.
Totuși, aproximativ 22% dintre școli nu dispun încă de astfel de sisteme.
Echipe canine în zonele cu risc de droguri
Una dintre măsurile pregătite pentru noul an școlar vizează prevenirea consumului și traficului de droguri.
Polițiștii vor putea folosi echipe canine în apropierea școlilor în funcție de situația operativă și de informațiile existente. Patrulele vor fi suplimentate în zonele în care există indicii că persoane implicate în traficul de droguri încearcă să îi atragă pe minori.
Elevi găsiți fumând sau băuți
Controalele au vizat și magazinele aflate în apropierea școlilor unde polițiștii au identificat elevi care fumau sau consumau alcool.
Agenții comerciali vor fi verificați, iar cei care vând minorilor produse interzise sau supuse unor restricții pot fi sancționați. Verificările urmăresc inclusiv comercializarea de băuturi alcoolice, produse din tutun și alte produse către copii.
Treceri de pietoni cu marcaje șterse
O altă problemă identificată este legată de siguranța rutieră.
În apropierea unor școli, polițiștii au găsit treceri pentru pietoni cu marcaje deteriorate sau acoperite de vegetație. Astfel de zone sunt considerate cu risc crescut pentru accidente, iar echipajele rutiere vor fi prezente mai des.
Legislația obligă administratorii drumurilor să întrețină și să verifice permanent semnalizarea rutieră și să remedieze problemele care pot pune în pericol circulația.
Probleme și la transportul școlar
Verificările au vizat și vehiculele folosite pentru transportul elevilor.
În Dolj au fost controlate 144 de autovehicule destinate transportului școlar. Unul era nefuncțional, iar pentru alte 16 au fost identificate probleme legate de licența de transport și de inspecția tehnică periodică.
Autoritățile susțin că măsurile pentru noul an școlar vor fi stabilite în funcție de problemele identificate în fiecare zonă, cu accent pe prevenirea violenței, a consumului de droguri și pe siguranța elevilor în apropierea școlilor.