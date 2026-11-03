Luca Niculescu, despre salariile românilor: „Economia trebuie să crească”
Luca Niculescu
Premierul Luca Niculescu vorbește despre salarii, investiții și locuri de muncă. Ce măsuri urmărește Guvernul pentru relansarea economiei.
Premierul Luca Niculescu a vorbit despre direcțiile pe care Guvernul le urmărește pentru dezvoltarea economiei României, subliniind că investițiile, sprijinirea companiilor și crearea unor locuri de muncă mai bine plătite trebuie să devină priorități. Oficialul a transmis că majorarea veniturilor nu poate fi separată de creșterea economică și de susținerea mediului de afaceri.
Declarațiile au fost făcute în cadrul unei întâlniri cu reprezentanți ai companiilor și ai mediului antreprenorial, unde au fost discutate problemele cu care se confruntă firmele, perspectivele investițiilor și situația angajaților.
„Economia trebuie să crească. Nu vedem nicio alternativă”, a afirmat Luca Niculescu, explicând că Executivul dorește să identifice atât progresele înregistrate de companii, cât și obstacolele care le limitează dezvoltarea.
Guvernul vrea investiții mai multe și companii care să creeze locuri de muncă
Premierul a subliniat că dezvoltarea economică depinde de colaborarea dintre autorități, antreprenori, angajați și sindicate. În opinia sa, Guvernul trebuie să înțeleagă direct dificultățile întâmpinate de firme și să găsească soluții care să le permită să investească și să se extindă.
Luca Niculescu a făcut referire și la datele din „Barometrul antreprenorilor care construiesc România și Republica Moldova”. Potrivit cifrelor prezentate în cadrul întâlnirii, ponderea companiilor care intenționează să investească în dezvoltare a scăzut de la peste 50% în 2024 la aproximativ o treime în prezent.
Șeful Executivului a spus că una dintre responsabilitățile Guvernului este să redea antreprenorilor încrederea și disponibilitatea de a investi. Relansarea economiei și creșterea investițiilor se află, potrivit declarațiilor sale, printre prioritățile actualului Cabinet.
Ce spune premierul despre salarii și locurile de muncă
În privința angajaților, Luca Niculescu a atras atenția că menținerea locurilor de muncă existente trebuie susținută printr-un efort comun al statului, companiilor și sindicatelor.
Premierul a menționat că, potrivit datelor prezentate la întâlnire, cele mai multe firme intenționează să își păstreze personalul. Totuși, numărul companiilor care anticipează concedieri este mai mare decât cel al firmelor care au în plan noi angajări.
Oficialul a subliniat că obiectivul nu trebuie să fie doar protejarea locurilor de muncă actuale, ci și crearea unor noi oportunități profesionale, cu salarii mai bune.
„Nu trebuie doar să protejăm locurile de muncă existente, ci și să creăm altele noi, cât mai bine plătite”, a declarat premierul.
Acesta a indicat situația tinerilor drept una dintre problemele care necesită atenție, afirmând că România se confruntă cu o pondere ridicată a persoanelor tinere care nu au un loc de muncă.
Discuții cu Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor
Luca Niculescu a anunțat că a început discuțiile cu ministrul Muncii, ministrul Finanțelor și alți membri ai Guvernului pentru identificarea unor soluții la problemele legate de ocuparea forței de muncă.
Premierul a insistat asupra importanței dialogului cu reprezentanții sindicatelor și ai mediului de afaceri, argumentând că politicile economice trebuie să țină cont de situația reală a angajaților și a companiilor.
În acest context, declarațiile sale vin în contextul dezbaterilor privind veniturile salariaților și nivelul salariului minim. Sindicatele au solicitat recent majorarea salariului minim brut la 5.000 de lei, precum și adoptarea unei noi Legi a salarizării. Aceste propuneri sunt subiecte de discuție, nu măsuri aprobate prin anunțul făcut de premier.
Creșterea economiei, condiția pentru salarii mai bune
Mesajul transmis de Luca Niculescu pune accent pe legătura dintre dezvoltarea companiilor, investiții și nivelul de trai al angajaților. Guvernul își propune să sprijine mediul privat, să încurajeze investițiile și să susțină crearea unor locuri de muncă mai bine plătite.
Deocamdată, premierul nu a prezentat un calendar concret pentru majorări salariale și nici o decizie privind creșterea salariului minim. Declarațiile sale indică însă direcțiile pe care Executivul afirmă că dorește să le urmărească: relansarea economică, păstrarea locurilor de muncă și îmbunătățirea oportunităților profesionale pentru români.
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