Anca Alexandrescu: „Se pregătește un partid prezidențial suveranist, cu ghilimele de rigoare”

Anca Alexandrescu a lansat un atac dur și un avertisment serios la adresa scenei politice actuale, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus. Aceasta susține că asistăm la o reconfigurare de culise coordonată de „sistem”, care urmărește instaurarea unui regim autoritar controlat din umbră. Jurnalista afirmă că proiectul unui guvern tehnocrat și nominalizarea lui Eugen Tomac sunt doar piese dintr-un plan mult mai amplu.

Anca Alexandrescu consideră că, actuala arhitectură politică nu este una întâmplătoare, ci un plan bine structurat în laboratoarele din spatele actualului șef al statului.

„Eu spun de foarte multă vreme că se pregătește un partid prezidențial suveranist, cu ghilimelele de rigoare. Din acest motiv a și fost ales Eugen Tomac, chipurile un luptător pentru unificarea României cu Moldova, un personaj care a crescut absolut ciudat în umbra lui Traian Băsescu, în „epoca de aur” a tandemului Kovesi și Coldea. Nu putem să nu credem că nu există o legătură în acest sistem crescut în umbră. Nu poate fi gândirea lui Nicușor Dan. Este foarte clar că proiectul prezidențial nu este al lui Nicușor Dan, că altfel nu ar fi președinte. Nicușor Dan, care a fost pus de sistem președintele României, nu are capacitatea să aibă un astfel de proiect. Și este foarte clar că singurul lucru care îl preocupă, de altfel, ca șef, este cum să obțină al doilea mandat. Și probabil că sistemul așa i-a și prezentat situația pentru un al doilea mandat: este nevoie de o platformă care să îngenuncheze toate partidele.”

Avertisment privind colapsul partidelor tradiționale

Anca Alexandrescu a atras atenția asupra unui scenariu pe care îl consideră deja vizibil în realitatea ultimilor doi ani, făcând referire la profețiile politice din perioada alegerilor anterioare.

„Vă aduceți aminte că Georgescu a spus în 2024 că nu va mai fi nevoie de partide și că, practic, ceea ce s-a întâmplat anul trecut, în 2024, la parlamentare, a însemnat falimentul partidelor politice? De altfel, ceea ce s-a întâmplat în ultimii doi ani arată falimentul partidelor politice. Vă aduceți aminte ce isterie a fost atunci? Iată acum, Nicușor Dan, prin nominalizarea lui Eugen Tomac și prin declarațiile pe care Tomac le-a făcut astăzi după întâlnirea cu PNL-ul și după declarațiile lui Fritz, de după întâlnirea cu USR-ul, îmi este foarte clar că președintele pregătește un guvern tehnocrat pe care nu cred că va mai fi ușor să-l dea jos partidele. Sigur, aici vine întrebarea cum vor reuși să-și treacă proiectele în Parlament, dar va avea grijă sistemul să se întâmple acest lucru.”

Jurnalista a continuat prin a deconspira rețelele și partidele de buzunar activate în momentele cheie de către aceleași grupuri de interese, amintind și de rolul pe care anumiți actori de culise, precum Sebastian Ghiță sau Victor Ponta, l-au jucat în ascensiunea actualului lider de la Cotroceni:

„Am văzut că ați punctat foarte bine zilele acestea faptul că Victor Ponta a plecat de la PSD și s-a dus la grupul România Unită. Cei care au plecat de la Ponta... Vă aduceți aminte că și în campanie s-a vorbit despre cum a fost construit acest partid, despre care în mod greșit s-a spus că este partidul lui Călin Georgescu. Iată, s-a dovedit că este tot un partid creat de sistem pentru momentul oportun, când va fi nevoie de el. Da, foarte corect ați făcut legătura și cu acțiunile lui Sebastian Ghiță, care iată își demonstrează susținerea pentru Nicușor Dan, așa cu a făcut-o și la alegeri, când l-a pus pe Victor Ponta să candideze pentru al doilea tur cu Nicușor Dan. Mai apoi, gândiți-vă ce campanie i-a făcut lui Nicușor Dan! Vă aduceți aminte emisiunea de acasă, interviul cu Nicușor Dan pe care l-a făcut, și așa mai departe.”

Paralela cu anul 1938: „Îl înlocuim pe dictatorul Bolojan cu dictatorul Nicușor Dan”

În partea cea mai dură a intervenției sale, realizatoarea TV a lansat o propunere administrativă ironică, avertizând că România se îndreaptă cu pași repezi spre un regim dictatorial similar celui instaurat de Carol al II-lea în perioada interbelică. De asemenea, aceasta a dezvăluit o informație de ultimă oră privind o întâlnire secretă în nordul Capitalei:

„Dar vreau să mă întorc la ceea ce se întâmplă astăzi, Adela, pentru că mie îmi sună din ce în ce mai tare — vorbeam mai devreme și cu Bogdan Tiberiu Iacob — a martie 1938, dictatura lui Carol al II-lea. Pun acum în context și acea dezbatere legată de dezinformare, așa-zisa dezinformare organizată la Palatul Cotroceni. Dictatura lui Carol al II-lea din 1938 a arătat exact la fel cu ceea ce face Nicușor Dan acum. Eu am propus să nu mai existe Palatul Victoria și Palatul Cotroceni, să fuzioneze cele două. De ce să mai facem, măi? De ce să plătim două aparate de lucru când Nicușor Dan va fi dictatorul suprem? Desigur, nu el, ci sistemul din spatele lui.

Am spus aseară o informație pe care am primit-o, și anume faptul că am informația că domnul Tomac s-a întâlnit cu Florian Coldea la un restaurant din nordul Capitalei, un restaurant preferat al domnului Coldea. Iată cum se închide cercul, pentru că domnul Coldea este... și a fost un mare fan al domnului Băsescu și invers, domnul Băsescu un mare fan al domnului Coldea. Ei, lucrurile merg din ce în ce mai departe.”

Tensiuni majore în interiorul PSD

În final, Anca Alexandrescu a subliniat că reacția Partidului Social Democrat va fi decisivă pentru viitorul acestei construcții politice, în contextul în care în tabăra social-democrată mocnește deja o stare puternică de revoltă față de pretențiile emise de Eugen Tomac:

„O să vedem care este poziția PSD-ului, pentru că, din punctul meu de vedere, în acest moment, cheia este la PSD. În funcție de poziționarea PSD-ului, se va ști ce se va întâmpla cu acest guvern. Avertismentul dat de Eugen Tomac la întâlnirea cu USR-ul, că în octombrie guvernul său pur tehnocrat va fi desemnat, este un mare semnal de alarmă. Din informațiile pe care le am, în interiorul PSD-ului este o stare de nervozitate după declarațiile făcute de Eugen Tomac la ieșirea de la întâlnirea cu Ilie Bolojan, atunci când a spus că el va pune absolut toți miniștrii, secretarii de stat, prefecții și subprefecții, că nimeni nu va avea carnet de partid. A enervat foarte tare această declarație PSD-ul.

Acum o să vedem cum se vor poziționa. În plus de asta, am văzut și ieșirea domnului senator Daniel Zamfir, care a pus niște linii roșii extrem de corecte vizavi de niște măsuri pe care acest guvern ar trebui să le ia, adică să repare niște mizerii pe care guvernul Bolojan le-a făcut. Oricum, din declarațiile pe care le am văzut de la domnul Tomac, dânsul dorește să continue această linie pe care a pornit-o Ilie Bolojan. Pe scurt, concluzia mea este următoarea, Adela: îl înlocuim pe dictatorul Bolojan cu dictatorul Nicușor Dan. Asta este poza momentului.”

Emisiunea „Culisele Statului Paralel” din această seară, promite realizatoarea, va continua acest „maraton al adevărului” printr-o analiză istorică detaliată realizată alături de profesorul Dan Dungaciu, axată pe riscurile cenzurii și derapajelor democratice din România.