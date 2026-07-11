Advertising
Politica· 1 min citire
Atac rusesc asupra orașului Sumî: patru morți și șapte răniți după bombardamente cu bombe ghidate
Atac rusesc în Ucraina/ Arhivă Profimedia
Publicat11 iul. 2026, 16:54
SursăRealitatea.Net
Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, iar alte șapte au fost rănite după ce trupele ruse au lansat trei bombe ghidate asupra orașului Sumî, din nord-estul Ucrainei. Atacul a vizat infrastructura civilă și vine la doar o zi după un nou bombardament asupra Kievului, soldat cu 12 răniți, inclusiv doi copii.
Citește și
- 18:19George Simion (președinte AUR): „Nicușor Dan blochează orice propunere de prim-ministru și nimeni nu știe când România va avea un guvern”
- 14:39Amenințare directă de la Teheran: Mojtaba Khamenei anunță represalii mondiale după moartea tatălui său
- 13:38SURSE. Alexandru Nazare, varianta lui Nicușor Dan de premier
- 13:12Nicușor Dan, la Paris pentru summitul Coaliției de Voință și festivitățile de 14 iulie: agenda președintelui
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News