Dan Tanasă (deputat AUR): ”CNA continuă să acționeze ca un aparat de cenzură. Este un nou atac la libertatea de exprimare!”

Deputatul AUR Dan Tanasă critică Decizia DNA nr. 116/2026, despre care afirmă că reprezintă un nou atac la libertatea de exprimare și introduce mecanisme de control asupra celor care vorbesc public în mediul online.
”CNA continuă să acționeze ca un aparat de cenzură. De data aceasta, prin Decizia 116 din 2026, care introduce obligația de notificare la CNA pentru canalele cu cel puțin 100.000 de urmăritori, dacă sunt îndeplinite și celelalte condiții prevăzute de decizie, și prevede sancțiuni de până la 100.000 de lei pentru cei care nu se conformează”, afirmă Dan Tanasă.
Deputatul AUR atrage atenția că, în forma pusă inițial în consultare, pragul era de 500.000 de urmăritori pe o singură platformă. Acesta a fost coborât la 100.000 de urmăritori, care pot fi cumulați pe mai multe platforme, ceea ce înseamnă că un număr mult mai mare de creatori de conținut și persoane care au comunități online pot ajunge sub incidența procedurii de notificare și a regimului de sancțiuni.
”Este un nou atac asupra celor care aleg să vorbească liber și un nou set de constrângeri pentru românii care au curajul să spună lucrurilor pe nume. Nu putem accepta ca libertatea de exprimare să fie transformată într-o procedură birocratică gestionată de CNA”, spune Dan Tanasă.
Demnitarul AUR consideră că trebuie făcută o diferență clară între o instituție media și un cetățean care își exprimă opiniile în mediul online.
”Un om cu un telefon în mână, care își exprimă o opinie, chiar și una critică, nu poate fi pus pe aceeași poziție cu un trust de presă. Nu putem trata în același fel un cetățean care își filmează opiniile și le publică online și o instituție media care are structuri editoriale, angajați și resurse considerabile”, afirmă acesta.
Dan Tanasă spune că CNA trebuie să explice inclusiv în baza cărei legi introduce aceste obligații și aceste praguri și avertizează asupra riscului ca astfel de mecanisme să fie extinse în viitor.
”Astăzi sunt 100.000 de urmăritori. Mâine pot fi 50.000 sau 10.000. Dacă nu punem acum o limită, la capătul acestui drum nu mai vorbim despre libertate, ci despre control deplin”, transmite deputatul AUR.
Acesta anunță, totodată, că va încerca să sprijine juridic, în limitele legii, persoanele care vor fi afectate de aceste prevederi și care consideră că drepturile lor au fost încălcate.
”Nu vreau să trăiesc într-o Românie în care un om care are o opinie, un canal, un podcast sau o comunitate online să fie intimidat, constrâns sau făcut să se teamă pentru simplul fapt că vorbește cu oamenii și are opinii în spațiul public. Nu putem să îi lăsăm singuri pe oamenii care vor să vorbească liber”, mai spune Dan Tanasă.
Poziția AUR este clară: respectarea legii nu trebuie confundată cu instituirea unor mecanisme administrative prin care statul ajunge să controleze oamenii care au o voce și o audiență în mediul online.
”Libertatea de exprimare nu este un privilegiu acordat de CNA. Românii trebuie să poată vorbi liber, să critice puterea și să își exprime opiniile fără să fie intimidați sau controlați de stat. Nu acceptăm ca libertatea de exprimare să fie transformată într-o formalitate administrativă și birocratică”, conchide Dan Tanasă.
MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR). Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026