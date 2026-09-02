Omul lui Putin amenință Germania cu „lovituri directe”, după acuzațiile privind atacul cu dronă de la Leipzig

Publicat 2 sept. 2026, 13:13 Sursă Realitatea.net

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a amenințat Germania cu represalii militare, după ce autoritățile de la Berlin au atribuit Rusiei tentativa de atac cu dronă de la aeroportul Leipzig/Halle. Declarațiile apar într-un moment de tensiune accentuată între Germania și Rusia, pe fondul unor incidente investigate de poliție la infrastructură energetică și feroviară germană.

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