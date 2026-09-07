EXCLUSIV: Piperea, Lulea și Murad propun soluția ieșirii din criză: discuțiile cu liderii PSD

Marius Lulea, Gheorghe Piperea și Mohammad Murad au declarat, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, că AUR ar trebui să inițieze negocieri oficiale pentru intrarea la guvernare, susținând că o posibilă variantă ar fi deschiderea unor discuții cu liderii PSD.
Trei lideri AUR propun soluția ieșirii din criza politică! În exclusivitate la Culisele Statului Paralel, președintele fondator al AUR, Marius Lulea, europarlamentarul Gheorghe Piperea și deputatul Mohammad Murad cer negocieri oficiale pentru intrarea la guvernare. O variantă posibilă ar fi discuții cu liderii PSD, spun aceștia.
Mohammad Murad: Noi avem agenda noastră. Agenda cu soluții. … Noi suntem pregătiți, și așa mi se pare, și aici vine semn de întrebare dacă da sau nu, de a guverna.
Anca Alexandrescu: Dacă PSD-ul mâine vă invită oficial la negocieri pentru formarea unui guvern, ați merge?
Mohammad Muras: Normal.
Marius Lulea: Obiectivul pe care ar trebui să-l aibă un partid politic este guvernarea. Partidul Aur trebuie să discute în mod oficial și public cu toate celelalte formațiuni. Trebuie să discutăm și cu cei de la PSD, și cu cei de la PNL, și cu cei de la USR, și cu cei de la UDMR, și cu președintele actual.
Nu cred că discuțiile trebuie să se poartă pe funcții. Cine să fie ministru? Cine să fie vicepremier? Cine să fie șef la servicii? Eu cred că avem un plan, un plan de guvernare.
Plnul de guvernare al AUR cuprinde măsuri pentru a aduce România într-o normalitate.
Gheorghe Piperea: Categoric că dacă domnul Grindeanu care e președintele partidului care a câștigat alegerile în 2024, ar face o invitație oficială la care să participe echipa de negociere, să participe președintele, să participe, nu știu, să participe Muhammed Murad, eu și așa mai departe. Categoric că așa ceva nu se refuză.
Partidul acesta a fost votat de 2 milioane de oameni, a ieșit pe locul 2 și trebuie să fie caracterizat ca un partid.
Marius Lulea: Ce oferim noi românilor? Funcții pentru noi? Sau măsuri care să ducă la salvarea statului? Pentru că dacă nu, noi în 2 ani de zile vom fi în situația Greciei 2011-2012 de faliment.
Mohammad Murad: Noi vrem să guvernăm, avem resurse necesare și oameni pregătiți pentru a guverna