Politica· 1 min citire

Guvernul Veștea a picat la vot în Parlament. Numărătoarea oficială: 189 de voturi pentru, 23 împotrivă

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea de Bistrita
Scris deRealitatea de Bistrita
Publicat22 iun. 2026, 23:35
Actualizat22 iun. 2026, 23:45
SursăRealitatea PLUS

Guvernul lui Adrian Veștea a picat, deoarece nu a întrunit numărul de voturi necesare. Din cele 233 de voturi necesare, Veștea a reușit să convingă doar 207 parlamentari să își exprime opțiunea în plenul reunit al Parlamentului.

Au fost înregistrate 189 de voturi ”pentru” și 23 ”împotrivă”. Pentru ca Guvernul Veștea să trecă mai erau necesare încă 44 de voturi ”pentru”.

Guvernul propus de Adrian Veștea nu a reușit să obțină votul de învestitură al Parlamentului, iar premierul desemnat a reacționat imediat după anunțarea rezultatului, exprimându-și regretul față de eșecul proiectului politic pe care l-a susținut.

Veștea a declarat că a acceptat candidatura pentru funcția de prim-ministru cu scopul de a contribui la depășirea blocajului politic și de a asigura stabilitatea țării într-o perioadă complicată. El a subliniat că demersul său a fost motivat de bune intenții și de dorința de a găsi soluții pentru România.

„Am venit în acest proiect cu bune intenții. Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. (...) Îmi pare rău că nu s-a putut materializa”, a declarat Adrian Veștea după votul din Parlament.

Premierul desemnat a avertizat că respingerea Guvernului ar putea prelungi incertitudinea politică și economică, afectând încrederea cetățenilor și perspectivele de stabilitate ale țării. „Cred că în perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranță, de neliniște pentru români”, a afirmat acesta.

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