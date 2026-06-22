Politica· 1 min citire

Liberalul Alin Tișe, atac dur la adresa partidului său: „România are nevoie de un guvern!”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 22 iun. 2026, 17:31

Liberalul Alin Tișe a criticat dur atitudinea partidului său faţă de formarea unui nou Executiv. Președintele Consiliului județean Cluj îi blamează pe colegii săi pentru indecizia acestora într-o situație de criză.

Alin Tișe, atac la PNL, după ce a decis să-l susțină pe Bolojan

„Privesc declaraţiile PNL de azi. Mă întreb: unde se termină logica şi unde începe absurdul?”, a scris liberalul de la Cluj într-o postare publicată pe Facebook.

Alin Tișe a criticat, de asemenea, PNL, după ce partidul a transmis că ia în considerare să voteze un eventual premier din PSD.

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