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Liderii politici, așteptați zilele următoare la Cotroceni. Scenariile luate în calcul pentru noul Guvern - SURSE

Liderii politici, așteptați la Cotroceni

Liderii politici, așteptați la Cotroceni

Scris deStoica Marian
Publicat10 aug. 2026, 08:32
Sursărealitatea.net

Urmează discuții cruciale pentru formarea noului Guvern! Președintele Nicușor Dan îi convoacă săptămâna aceasta pe liderii politici la noi consultări la Palatul Cotroceni. În Parlament sunt 2 tabere principale cu propuneri diferite, însă doar una ar reuși să strângă o majoritate, așa cum a cerut șeful statului. O desemnare de premier am putea avea loc în prima săptămână din septembrie.

Principalul scenariu luat în calcul este acela care are șanse de a trece de Parlament.

Mai exact, varianta unui Guvern format din PSD, UDMR, minorități, la care să se adauge, cel puțin ca număr de voturi în Parlament, și aripa conservatoare din PNL, dar și grupurile mai mici. În jur de 240 de voturi ar strânge această variantă, adică suficient pentru a trece de votul Parlamentului. Iar aici sunt luate în calcul două posibile nume de premier: fie o variantă de premier politic, în persoana lui Sorin Grindeanu, fie o variantă de premier tehnocrat, iar aici vehiculat este în continuare numele lui Alexandru Nazare, dar există deschidere și pentru orice alt nume de premier tehnocrat, atât timp cât este susținut de toate aceste partide.

Cel de-al doilea scenariu vine chiar de la premierul demisionar Ilie Bolojan, care spunea că, de această dată, ar susține un Guvern tehnocrat, dar care să continue măsurile de reducere a deficitului. Anterior, Bolojan a respins scenariul unui Guvern tehnocrat atunci când președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac pentru a-și forma o majoritate în Parlament.

Decizia se va lua, cel mai probabil, după consultările care începe chiar săptămâna aceasta și vom avea, cel mai probabil, un Guvern învestit în prima săptămână din luna septembrie.

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