Nicușor Dan, mesaj pentru America: România își asumă un rol mai important în securitatea NATO

Președintele Nicușor Dan avertizează asupra riscului reprezentat de Rusia și susține că România este pregătită să își crească rolul în apărarea flancului estic al NATO.
Într-un editorial publicat pe Fox News, șeful statului afirmă că România nu cere mai mult sprijin din partea Statelor Unite, ci este pregătită să contribuie mai mult la securitatea Alianței, inclusiv prin investiții militare și infrastructură strategică.
România, pe flancul estic al NATO
Nicușor Dan atrage atenția asupra poziției României la Marea Neagră și asupra frontierei cu Ucraina. Președintele afirmă că incursiunile dronelor și căderea unor fragmente pe teritoriul României arată că amenințarea rusă nu mai este una îndepărtată.
Potrivit șefului statului, experiența ultimilor ani demonstrează că securitatea Alianței este pusă la încercare mai întâi în zonele aflate la periferia NATO.
Bucureștiul promite investiții în apărare
Președintele susține că România își va crește angajamentele militare și menționează obiectivul de a ajunge la cheltuieli pentru apărare de 5% din PIB până în 2035.
La baza aeriană Mihail Kogălniceanu sunt în derulare sau planificate investiții estimate la 2,5-3 miliarde de euro pentru extinderea și modernizarea infrastructurii militare.
România folosește echipamente americane
Nicușor Dan subliniază că modernizarea armatei române se bazează în mare parte pe sisteme americane. Printre acestea se numără Patriot, HIMARS, avioanele F-16 și tancurile Abrams. România are, de asemenea, planificată achiziția a 32 de avioane F-35A.
Președintele argumentează că aceste investiții urmăresc creșterea interoperabilității cu armatele Statelor Unite și ale celorlalți aliați NATO.
Mesaj direct pentru Washington
Nicușor Dan spune că România trebuie să fie un aliat pe care Statele Unite se pot baza și că Bucureștiul este pregătit să își asume mai multe responsabilități în regiunea Mării Negre.
În acest context, președintele afirmă că România vrea să consolideze parteneriatul strategic cu SUA și să contribuie mai mult la apărarea Europei. Mesajul vine după ce șeful statului i-a trimis la Washington pe consilierul pentru securitate națională și pe șeful Statului Major al Apărării pentru discuții privind securitatea Mării Negre și rolul României în NATO.
Nicușor Dan: Rusia reprezintă o amenințare în creștere
Președintele avertizează că Rusia reprezintă o amenințare pe care Europa și Statele Unite nu își permit să o ignore. El susține că descurajarea trebuie construită înaintea unei eventuale crize, prin infrastructură militară, capacități de apărare și cooperare între aliați.
În opinia sa, o Românie mai bine pregătită militar consolidează securitatea flancului sud-estic al NATO și contribuie la protejarea regiunii Mării Negre.