Stația de epurare din Slobozia, în stare gravă. Diana Buzoianu cere investiții urgente

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a cerut miercuri, 26 august, măsuri urgente pentru remedierea problemelor de la stația de epurare din Slobozia.
Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a cerut miercuri, 26 august, măsuri urgente pentru remedierea problemelor de la stația de epurare din Slobozia.
În urma vizitei efectuate în județul Ialomița, ministrul a reclamat starea avansată de degradare a instalațiilor și a avertizat că, pentru rezolvarea problemelor de fond, vor fi necesare investiții care se vor întinde pe mai mult de un an.
Echipamente ruginite și filtre pline de deșeuri
Buzoianu a spus că la stație există clădiri degradate, echipamente ruginite și filtre încărcate cu gunoaie. Ministrul a pus situația pe seama investițiilor care nu au fost făcute la timp și a măsurilor care nu au fost prioritizate.
Potrivit acesteia, unele măsurători indică faptul că apa care părăsește stația poate avea valori mai mari ale unor poluanți decât apa care intră în procesul de epurare. Un exemplu menționat este nivelul amoniacului.
Urban SA trebuie să prezinte un plan
Ministrul a cerut operatorului Urban SA să transmită rapid un plan cu măsuri concrete și termene de realizare. Ministerul Mediului urmează să analizeze și să monitorizeze implementarea acestuia.
Autoritățile locale au la dispoziție și finanțare pentru modernizarea infrastructurii. Primăria Slobozia a semnat un contract de 30 de milioane de lei din Fondul de Mediu pentru extinderea și modernizarea echipamentelor operatorului.
Autorizația de mediu a fost suspendată
Autorizația de mediu a Urban SA a fost suspendată pe 18 august, după ce autoritățile au constatat că mai multe măsuri stabilite în urma controalelor nu au fost îndeplinite în termenele prevăzute. Monitorizările au indicat și depășiri repetate ale concentrațiilor de hidrogen sulfurat.
În aceeași perioadă, autoritățile din Ialomița au declarat stare de alertă în Slobozia și în localitățile Scânteia, Ciulnița, Cosâmbești și Mărculești, pe fondul problemelor de la stația de epurare și al suspendării autorizației de mediu.
Lucrările nu pot fi finalizate în câteva luni
Diana Buzoianu a precizat că pot fi luate măsuri rapide pentru reducerea problemelor, însă modernizarea completă a infrastructurii va dura mai mult. Proiectele finanțate din Fondul de Mediu au un calendar care depășește un an.
Autoritățile locale trebuie, în paralel, să stabilească investițiile necesare pentru aducerea stației la parametri corespunzători.