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Nicușor Dan, ultimatum pentru partide: negocieri accelerate. SURSE: Desemnarea premierului, vineri, vot în weekend sau luni

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Scris deStoica Marian
Publicat24 iun. 2026, 10:25
Sursărealitatea.net

Negocieri cruciale pentru noul guvern, liderii politici se întâlnesc astăzi ca să lucreze la acordul cerut de președintele Dan. Potrivit surselor Realitatea PLUS, PNL a venit și cu primele soluții, condiții în loc de soluții. Printre ele se numără și garanțiile că liberalii nu își vor pierde funcțiile din companii și instituții. Nicușor Dan ar putea desemna vineri un nou premier, iar guvernul s-ar putea vota în weekend sau cel târziu luni. Șeful statului a anunțat deja că se conturează varianta unui guvern minoritar.

Printre cerințele liberalilor se numără garanții privind implementarea PNRR, respectarea legii salarizării, aderarea la OCDE, creșterea pensiilor, dar și asigurări că oamenii PNL nu vor fi înlăturați din funcțiile deținute în companii și instituții de stat, odată ce partidul va ieși de la guvernare.

Principalul scenariu, guvern PSD

Principalul scenariu aflat pe masa președintelui, potrivit surselor Realitatea PLUS, este cel al unui guvern PSD, condus cel mai probabil de Sorin Grindeanu. Pe lângă această variantă, la consultările de la Palatul Cotroceni au mai fost propuse refacerea coaliției fără USR, adică un guvern PSD-PNL-UDMR, dar și organizarea de alegeri anticipate.

UDMR vine și el cu propuneri: reducerea TVA la 19% începând cu 1 ianuarie 2027.

Conform surselor Realitatea PLUS, întâlnirile de astăzi vor avea loc în două etape: mai întâi o rundă fără PSD, în care celelalte partide să își stabilească pozițiile comune, și abia apoi o întâlnire cu toate formațiunile implicate, pentru definitivarea acordului scris care trebuie semnat în Parlament și care să garanteze o majoritate.

Președintele Nicușor Dan pleacă joi din țară. Nominalizarea noului premier ar putea fi făcută vineri

Președintele Nicușor Dan pleacă joi din țară, iar până vineri partidele trebuie să prezinte o formulă clară de guvernare. Nominalizarea premierului ar putea fi făcută vineri, iar votul final în Parlament ar urma să aibă loc în weekend sau cel târziu luni.

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