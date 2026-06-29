Politica· 1 min citire

Oamenii lui Bolojan, activați împotriva lui Nicușor Dan. Florin Roman lansează noi amenințări cu suspendarea președintelui

Nicușor Dan

Nicușor Dan

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 29 iun. 2026, 13:15

Florin Roman, vicepreședinte al PNL, îl acuză pe Nicușor Dan că ar fi contactat mai mulți parlamentari PNL înaintea votului. Liberalul vorbește și despre posibilitatea suspendării președintelui, potrivit Realitatea PLUS.

Florin Roman susține că Nicușor Dan ar fi discutat personal cu mai mulți liberali și că ar fi intervenit, direct sau prin consilierii săi, pentru a influența votul unor parlamentari.

"Personal ați vorbit cu mai mulți liberali. Unul v-a făcut jocul și l-ați desemnat. Nu ați vorbit apoi înainte de vot cu mai mulți parlamentari, la telefon, prin consilierii dvs și unii colegi? Asta este România onestă? Cum puteți interveni la parlamentari să voteze pentru cineva, când au un mandat suveran și constituțional? Păi ce faceți dvs nu și-a permis nici un președinte până acum."

Vicepreședintele partidului vorbește despre suspendare

În acest context, Florin Roman a adus în discuție și suspendarea președintelui, pe fondul acuzațiilor privind presupusele intervenții la parlamentarii PNL. Liberalul susține că mandatul parlamentarilor este unul suveran și constituțional, iar presiunile asupra acestora ar reprezenta o depășire gravă a rolului prezidențial.

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