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Sorin Muncaciu (deputat AUR): „Un stat care nu-și respectă medicii nu are cum să-și respecte cetățenii”

Sorin Muncaciu (deputat AUR)

Sorin Muncaciu (deputat AUR)

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 20 iul. 2026, 12:51

Deputatul AUR, Sorin Muncaciu, atrage atenția că greva de avertisment declanșată luni dimineața de angajații din sistemul medical este consecința directă a dezinteresului Guvernului de a elabora o lege a salarizării care să elimine inechitățile.

„Există o întrebare simplă pe care ar trebui să și-o pună orice guvern: ce se întâmplă cu o țară în care oamenii din spitale ajung să protesteze ca să fie auziți?

Luni dimineață am aflat răspunsul. Două ore de grevă de avertisment în tot sistemul public de sănătate. Iar cei care au ieșit nu cer luna de pe cer. Cer salarii corecte, condiții decente de muncă și o lege a salarizării negociată cu ei, nu impusă de sus.

Pentru că exact asta s-a întâmplat. Guvernul a elaborat legea fără o discuție reală cu cei pe care îi afectează direct. După ani în care personalul medical a dus sistemul în spate, prin toate crizele, răspunsul de la București a fost o ușă închisă.

Sindicaliștii au spus-o fără ocolișuri: nu ei au ales calea asta, au fost împinși spre ea.

Iar termenul limită e aproape. Pe 28 iulie începe greva generală, fără dată de final. O săptămână. Atât mai are guvernul la dispoziție să se așeze la masă și să trateze cu respect oamenii care ne țin sănătatea în mâini.

Pentru că un stat care nu-și respectă medicii nu are cum să-și respecte cetățenii”, a declarat deputatul AUR, Sorin Muncaciu.

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