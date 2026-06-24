Toni Neacșu, la Realitatea Plus: „Guvernul monocolor PSD, condus de Sorin Grindeanu, este singura variantă matematică posibilă”

Fostul judecător CSM, Toni Neacșu, a oferit o analiză la cald, în direct la Realitatea Plus, privind deznodământul crizei guvernamentale. Acesta susține că, privind cu mare atenție la caracteristicile partidelor politice și la liniile roșii pe care liderii și le-au trasat — și pe care, într-o anumită măsură, le-au mai îndulcit acum, la ultima întâlnire de la Palatul Cotroceni —, rezultă aproape obligatoriu un singur deznodământ viabil pentru Palatul Victoria.

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