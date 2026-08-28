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Cinci marinari salvați de pe nava care a luat foc, externați
FOTO: Arhivă
Incidentul s-a produs în Marea Neagră, la 20 de mile de Sfântu Gheorghe
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