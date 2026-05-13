Trump recunoaște că ignoră criza economică din SUA: „Mă gândesc la un singur lucru: nu putem permite Iranului să aibă o armă nucleară!”

Sursă: realitatea.net

Președintele american Donald Trump a provocat reacții puternice după declarațiile făcute înaintea plecării sale într-o vizită de stat la Beijing. Întrebat despre dificultățile economice cu care se confruntă americanii, în contextul inflației și al scumpirii carburanților, liderul de la Casa Albă a spus că principala sa preocupare este oprirea Iranului din obținerea unei arme nucleare.

„Nu mă gândesc la situația financiară americană - nu mă gândesc la nimeni. Mă gândesc la un singur lucru: nu putem permite Iranului să aibă o armă nucleară”, a declarat Donald Trump. Declarația vine după două luni de conflict armat și după blocada prelungită a Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel mondial.

Inflația și prețul carburanților au crescut puternic

În paralel cu tensiunile din Orientul Mijlociu, noile date economice publicate de Departamentul Muncii arată o creștere accentuată a costului vieții în Statele Unite. Indicele Prețurilor de Consum a crescut cu 3,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce prețul benzinei a urcat cu 5,4% doar în ultima lună. În prezent, media națională a ajuns la 4,50 dolari pe galon, față de 3,13 dolari anul trecut.

Blocada Strâmtorii Hormuz afectează tranzitul unei cincimi din necesarul mondial de petrol, iar efectele se resimt deja în economia globală. Potrivit unui sondaj CNN/SSRS, 77% dintre americani consideră că politicile administrației Trump, inclusiv decizia de a intra în conflict cu Iranul și introducerea unor tarife comerciale, au contribuit direct la creșterea costului vieții.

Trump spune că economia este puternică pentru că bursa este la nivel record

Vizibil iritat de întrebările jurnaliștilor, Donald Trump și-a apărat strategia economică și a susținut că piața bursieră demonstrează că economia americană rămâne solidă.

„Oricine dorește ca ei [Iranul] să aibă o armă nucleară este o persoană ignorantă. Am spus că vom lua cea mai bună bursă din istorie și că s-ar putea să scadă puțin. De fapt, acest lucru s-a dovedit incorect, deoarece bursa noastră este acum la cel mai înalt punct din istorie”, a afirmat liderul american.

Trump a promis că finalul conflictului este aproape și că redeschiderea Strâmtorii Hormuz va duce la scăderea prețului petrolului și la o nouă perioadă de prosperitate economică pentru Statele Unite.

Armistițiul cu Iranul rămâne fragil

În ciuda mesajelor optimiste transmise de Casa Albă, situația din regiune rămâne extrem de tensionată. Negocierile sunt în impas, iar un oficial iranian a avertizat marți că Teheranul ar putea începe îmbogățirea uraniului la un nivel de 90%, considerat nivel militar, dacă bombardamentele vor fi reluate. Donald Trump a descris armistițiul aflat în vigoare de o lună drept „extrem de slab” și „menținut artificial”. Între timp, sondajele arată o nemulțumire tot mai mare în rândul americanilor. Aproximativ 70% dintre respondenți spun că dezaprobă modul în care administrația gestionează economia și efectele conflictului asupra nivelului de trai.