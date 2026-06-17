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Veștea depune mâine lista miniștrilor și programul – SURSE. Nicușor Dan și-a amânat plecarea la un summit internațional

Adrian Veștea și Nicușor Dan

Adrian Veștea și Nicușor Dan

Scris de Daniel Onescu Publicat: 17 iun. 2026, 19:10

Președintele Nicușor Dan rămâne în țară și nu va mai participa la summitul Renew Europe, premergător Consiliului European, conform Administrației Prezidențiale. Anunțul vine în condițiile în care, potrivit surselor Realitatea Plus, premierul desemnat Adrian Veștea ar putea depune programul cabinetului și lista de miniștri.

Președintele Nicușor Dan nu va participa la summitul Renew Europe care începe mâine, acest lucru fiind transmis de Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan nu va participa la summit-ul Renew Europe

Această amânare de a participa la summit-ul internațional ar putea reprezenta este un semnal important în vederea gestionării procesului de formare a noului guvern.

Decizia lui Nicușor Dan vine într-un moment în care negocierile politice sunt pe ultima sută de metri, iar sursele politice spun că următoarele ore sunt decisive pentru finalizarea listei și obținerea majorității parlamentare.

Concret, președintele transmite că prioritatea zero în acest moment este instalarea noului executiv.

Programul executivului și lista de miniștrii, depuse mâine de Veștea

Mâine, conform surselor Realitatea PLUS, Adrian Veștea ar putea depune programul cabinetului și a listei de miniștri.

Totodată, tot mâine, conform surselor, ar putea avea loc și audierile miniștrilor în Parlament, dar și votul final în plen.

Așadar, statul ar putea avea mâine un guvern învestit dacă totul merge conform planului.

În ceea ce privește programul, acesta ar putea fi modificat acum pe ultima sută de metri, fiind introduse acolo o parte dintre liniile roșii ale PSD, cum ar fi majorarea salariului minim, indexarea pensiilor, relaxarea măsurilor de austeritate.

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