Două noi prelevări de organe și țesuturi la spitalul din Bistrița, inclusiv de la o femeie de 85 de ani

Intervenția a avut loc în colaborare cu specialiști din Cluj și București, a informat SCJU, pe pagina proprie de socializare.
Spitalul Clinic Județean de Urgență (SCJU) Bistrița a anunțat, joi, o nouă intervenție de prelevare de organe și țesuturi, de la doi pacienți aflați în moarte cerebrală, printre care se numără și o femeie de 85 de ani.
Intervenția a avut loc în colaborare cu specialiști din Cluj și București, a informat SCJU, pe pagina proprie de socializare.
'La Spitalul Clinic Județean de Urgență Bistrița a avut loc astă-noapte o nouă intervenție de prelevare de organe și țesuturi, posibilă datorită generozității a două familii care, într-un moment dificil, au ales să spună 'da' donării de organe. De la un pacient în vârstă de 64 de ani, aflat în moarte cerebrală, au fost prelevate ficatul, rinichii și corneele, iar de la o pacientă în vârstă de 85 de ani, aflată în moarte cerebrală, ficatul și corneele, dându-se șansa la o viață unor pacienți aflați pe listele de așteptare pentru transplant de ficat și rinichi și redând vederea prin transplantul de cornee. Intervenția a fost rezultatul unei colaborări exemplare între echipa Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița și specialiști de la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj, Institutul Regional de Gastroenterologie și Hepatologie 'Prof. Dr. Octavian Fodor' Cluj, Institutul Clinic Fundeni București și Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice București', a transmis spitalul din Bistrița, pe Facebook.
Totodată, SCJU și-a reafirmat susținerea și implicarea activă în Programul Național de Transplant și a transmis aprecieri echipelor medicale și familiilor donatorilor.
În ultimele trei luni, la spitalul din Bistrița au avut loc șase prelevări de organe, în trei cazuri fiind vorba de pacienți în vârstă, aflați în moarte cerebrală, de 70, 76, respectiv 85 de ani. AGERPRES