Advertising
Economie· 1 min citire
Sfidare uriașă din partea premierului demis Ilie Bolojan. A refuzat să răspundă despre centralele pe cărbune
Bolojan a amânat explicațiile
Sfidare uriașă din partea premierului demis Ilie Bolojan. Aflat la inaugurarea unui proiect realizat cu fonduri PNRR, acesta a fost întrebat dacă a primit vreun semnal de la Comisia Europeană privind capacitățile energetice pe cărbune. Ca de obicei, Ilie Bolojan răspunde doar la ce vrea și când vrea. Premierul demis a evitat să ofere informații concrete și a încheiat rapid discuția.
Citește și
- 10:57ANSVSA a negociat, la Ankara, un acord pentru facilitarea tranzitului prin Turcia al carcaselor de ovine și bovine
- 10:51Bolojan: Nivelul Dunării asigură o funcționare a centralei de la Cernavodă de patru-cinci zile dacă debitele vor scădea
- 10:43 Criza din energie. Cine scapă de măsurile de raționalizare impuse de Bolojan
- 10:01Tarifele pentru rovinietă și sistemul TollRo se aplică de la 1 octombrie 2026. Ce se schimbă pentru șoferi și transportatori
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Bistrita și pe Google News