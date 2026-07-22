Kovesi anchetează o posibilă fraudă cu fonduri PNRR la spitalul condus de Thuma

Laura Codruța Kovesi pune tunurile pe Consiliul Județean Ilfov. Parchetul European a făcut percheziții, conform surselor Realitatea PLUS, în cadrul unui dosar care vizează suspiciuni de fraudă în achiziții publice și abuz în serviciu în privința unui proiect de 4 milioane de euro, finanțat prin PNRR. Realitatea PLUS i-a cerut un punct de vedere Laurei Codruța Kovesi, însă până la această oră nu a sosit niciun răspuns.
Procurorii conduși de Laura Codruța Koveși au explicat în comunicatul pe care l-au dat că vizează un proiect prin care erau achiziționate echipamente care erau menite să reducă numărul de nosocomniale în spitalul din Ilfov, achiziție ce s-a făcut prin Consiliul Județean Ilfov.
Prejudiciul se ridică la 4 milioane de euro
Prejudiciul pe care îl estimează anchetatorii se ridică undeva la 4 milioane de euro. În replică, cei de la Consiliul Județean Ilfov au explicat faptul că pun la dispoziția autorităților toate documentele care au legătură cu achiziția respectivă. Thuma a reacționat arătând că nu este vizată conducerea instituției.
Totuși, momentul în care vine această acțiune în forță a Parchetului European ridică numeroase semne de întrebare, în condițiile în care instituția este condusă de Laura Codruța Kovesi, al cărei mandat se apropie de final în toamna acestui an. Parchetul European este condus de Kovesi din 2019, iar mandatul său expiră la 30 octombrie 2026.
Ancheta asupra lui Thuma desfășurată în timpul tensiunilor din PNL
În același timp, în PNL există tensiuni vizibile între premierul Ilie Bolojan și gruparea condusă de Hubert Thuma, președintele CJ Ilfov, care l-a criticat public pe șeful Guvernului și l-a acuzat de „userizarea” partidului. Thuma este este unul dintre liderii al facțiunii anti-Bolojan din PNL.
Se cunosc procesele care s-au dus împotriva actualei conduceri a Partidului Național Liberal. La fel de interesant este și cum Laura Codruța Koveși în mandatul său de procuror șef al Parchetului European a fost criticată și contestată pentru faptul că alte dosare grele care au fost pe rolul acestei instituții încă nu au avut o finalitate.
Dosarul microbuzelor școlare din Bihor este real și a vizat achiziții făcute de Consiliul Județean Bihor, inclusiv un contract pentru 25 de microbuze electrice, iar instituția a lansat proceduri similare și pentru alte vehicule destinate elevilor.
În privința vaccinurilor, Parchetul European a investigat la nivel UE modul de achiziție a vaccinurilor anti-COVID, însă afirmația că dosarul ar fi fost „blocat” nu este susținută direct de sursele consultate.