A luat 8,82 la Evaluarea Națională, dar nu a prins loc la liceu. Greșeala care i-a lăsat pe dinafară pe 126 de elevi

Rezultatele repartizării computerizate la liceu au adus și în acest an situații greu de explicat la prima vedere. Un absolvent care a încheiat Evaluarea Națională cu media 8,82 nu a fost admis la niciun liceu în prima etapă, iar cazul său nu este singular. În total, 126 de candidați au rămas nerepartizați, inclusiv trei elevi cu medii de cel puțin 8.
Ministerul Educației atrage atenția că astfel de situații nu sunt generate de algoritmul de repartizare, ci de modul în care au fost completate opțiunile de admitere.
Au fost publicate rezultatele repartizării la liceu
Rezultatele repartizării computerizate pentru absolvenții clasei a VIII-a au fost publicate pe platforma admitere.edu.ro și afișate la avizierele unităților de învățământ.
Elevii își pot verifica liceul la care au fost repartizați folosind codul individual primit la Evaluarea Națională.
Repartizarea din acest an a evidențiat atât performanțele elevilor care au obținut cele mai mari medii, cât și cazuri în care note foarte bune nu au fost suficiente pentru ocuparea unui loc în prima etapă.
Cel mai mare punctaj înregistrat în rândul candidaților nerepartizați este media 8,82, obținută de un absolvent care a luat 8,45 la Limba și literatura română și 9,20 la Matematică.
Alături de acesta, alți 125 de elevi nu au primit un loc la liceu în prima rundă de admitere.
Al doilea candidat nerepartizat ca medie a obținut 8,37. Este vorba despre un absolvent al Liceului Teoretic Negrești-Oaș din județul Satu Mare, care și-a trecut în fișă opțiuni pentru un liceu din București.
Pe locul al treilea se află un elev de la Școala Gimnazială „SEB” din București, cu media 8,00.
În total, trei dintre cei 126 de candidați rămași fără repartizare au medii de cel puțin 8, iar alți 12 au obținut peste 7 la Evaluarea Națională.
Opt absolvenți au încheiat Evaluarea Națională cu media maximă 10.
Patru dintre aceștia provin din București, iar ceilalți patru din județele Gorj, Iași, Mureș și Prahova.
Cel mai căutat liceu de către elevii cu media maximă a fost Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” din București, unde au fost repartizați trei candidați. Doi dintre ei au fost admiși la specializarea Matematică-Informatică, iar unul la Științe ale Naturii.
Elevii provin de la Școala Gimnazială „I.G. Duca”, Școala Gimnazială „Leonardo da Vinci” și Colegiul German „Goethe”, toate din Capitală.
Cel de-al patrulea absolvent din București care a obținut media 10 a fost repartizat la Colegiul Național „Grigore Moisil”, la profilul Matematică-Informatică. Acesta a terminat studiile gimnaziale la Școala Gimnazială nr. 142.
Cei patru elevi din Gorj, Iași, Mureș și Prahova au fost repartizați la licee din județele în care au studiat.
Ministerul explică de ce unii elevi au rămas fără loc
Ministerul Educației și Cercetării precizează, în ghidul oficial al admiterii, că nerepartizarea apare, de regulă, atunci când elevii completează prea puține opțiuni, introduc greșit codurile sau aleg exclusiv licee și specializări foarte căutate, unde toate locurile sunt ocupate de candidați cu medii mai mari.
Pentru a evita astfel de situații, instituția recomandă completarea unui număr cât mai mare de opțiuni și verificarea faptului că numărul total al locurilor pentru specializările alese depășește poziția ocupată de elev în ierarhia județeană.
Urmează a doua etapă de admitere
Elevii care nu au fost repartizați în prima etapă vor putea participa la a doua rundă de admitere.
Ministerul Educației a anunțat că lista locurilor rămase disponibile va fi publicată pe 31 iulie.
Înscrierea candidaților este programată în perioada 10-12 august, iar repartizarea computerizată pentru această etapă va avea loc pe 17 și 18 august.
Procesul va fi coordonat de comisiile județene de admitere și de Comisia de admitere a municipiului București.
Autoritățile le recomandă elevilor și părinților să urmărească informațiile publicate de inspectoratele școlare pentru a afla unde se depun cererile, ce documente sunt necesare și care sunt liceele la care au rămas locuri disponibile.