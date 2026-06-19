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Accident grav la Muntele Rece: un copil de 13 ani, transportat cu elicopterul SMURD
FOTO: Arhivă
Un accident rutier grav a avut loc joi seara, în localitatea Muntele Rece din județul Cluj, pe drumul județean DJ 107N.
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