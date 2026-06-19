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Accident grav la Muntele Rece: un copil de 13 ani, transportat cu elicopterul SMURD

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Bistrita
Scris de Realitatea de Bistrita Publicat: 19 iun. 2026, 10:44

Un accident rutier grav a avut loc joi seara, în localitatea Muntele Rece din județul Cluj, pe drumul județean DJ 107N.

Un băiat de 13 ani, aflat pe un motociclu, a fost rănit după ce vehiculul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu un autoturism. Potrivit primelor informații transmise de IPJ Cluj, minorul ar fi pătruns pe sensul opus de mers, în împrejurări care urmează să fie stabilite de anchetatori, moment în care s-a izbit de mașina condusă de un bărbat de 47 de ani, din aceeași localitate.

Impactul a fost puternic, iar copilul a avut nevoie de intervenția de urgență a echipajelor medicale. Acesta a fost preluat de elicopterul SMURD și transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

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