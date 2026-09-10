Alertă aeriană în Tulcea. Ținte detectate în apropierea frontierei cu Ucraina

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 sept. 2026, 18:21

O nouă alertă aeriană a fost instituită în nordul județului Tulcea, după ce radarele militare au detectat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. Populația din zonă a fost avertizată prin RO-Alert, iar armata a activat măsurile de supraveghere și apărare aeriană.

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