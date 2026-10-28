Alertă teroristă maximă în Serbia după un atac la Ambasada Israelului. Un minor a fost împușcat mortal

Un minor a fost împușcat mortal după ce a atacat cu două cuțite un jandarm aflat în fața misiunii diplomatice israeliene din Belgrad.
Un incident grav produs în fața Ambasadei Israelului din Belgrad a determinat autoritățile sârbe să ridice nivelul de alertă teroristă la maxim. Potrivit ministrului de interne Ivica Dačić, un minor înarmat cu două cuțite a atacat un membru al jandarmeriei aflat în serviciu și ar fi strigat „Allah Akbar”. Agentul a ripostat, iar atacatorul a fost împușcat mortal. Jandarmul rănit a primit îngrijiri medicale.
Măsuri sporite de securitate în Serbia
După atac, autoritățile au instituit „nivelul roșu” de amenințare teroristă, ceea ce presupune consolidarea pazei și o prezență sporită a forțelor de ordine la instituții publice, infrastructură critică, ambasade și în zone aglomerate. Ministrul de interne a declarat că serviciile de securitate îl aveau deja în atenție pe atacator și că acesta ar fi simpatizat gruparea Statul Islamic, afișând pe Instagram un steag negru asociat organizației. Ambasada Israelului din Belgrad a mai fost vizată de un atac în iunie 2024, când un bărbat cu o arbaletă a rănit un polițist, fiind ulterior împușcat mortal.