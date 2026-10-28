Băiatul de 13 ani care a atacat cu cuțitul o profesoară și doi elevi într-o școală din Bistrița rămâne în atenția DGASPC după externare

Scris de Daniel Onescu Publicat: 28 oct. 2026, 14:39

Băiatul de 13 ani care, pe 19 octombrie, a rănit cu un cuțit o profesoară și doi elevi într-o școală din Bistrița rămâne în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, după ce a fost externat. Instituția va evalua în detaliu cazul și va stabili măsurile necesare, a declarat pentru Agerpres purtătoarea de cuvânt a DGASPC, Camelia Mureșan.

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