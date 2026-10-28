Băiatul de 13 ani care a atacat cu cuțitul o profesoară și doi elevi într-o școală din Bistrița rămâne în atenția DGASPC după externare

Băiatul de 13 ani care, pe 19 octombrie, a rănit cu un cuțit o profesoară și doi elevi într-o școală din Bistrița rămâne în atenția Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud, după ce a fost externat. Instituția va evalua în detaliu cazul și va stabili măsurile necesare, a declarat pentru Agerpres purtătoarea de cuvânt a DGASPC, Camelia Mureșan.
Minorul a fost externat, în cursul zilei de marți, din spitalul de Psihiatrie infantilă din Cluj-Napoca, unde a fost internat încă din ziua în care a comis atacul, fiind însoțit de mama lui.
'Minorul implicat în incidentul în care a fost săvârșit un act de agresiune rămâne în continuare în atenția DGASPC Bistrița-Năsăud în vederea evaluării detaliate și multidisciplinare a cazului, a dispunerii măsurilor care se impun, în limitele competențelor legale ale instituției noastre și în vederea asigurării serviciilor de specialitate necesare', a spus reprezentanta DGASPC.
Aceasta a precizat că evaluarea va include întâlniri ale specialiștilor din cadrul DGASPC cu băiatul de 13 ani și părinții acestuia.
Împotriva atacatorului minor, Judecătoria Bistrița a emis opt ordine de protecție, șapte fiind cerute de elevi din școala unde s-a produs atacul - colegi de-ai acestuia, elevul care a fost rănit cu cuțitul și elevul care a fost vizat de atac și a scăpat cu o leziune superficială la spate - iar un altul, pentru profesoara de matematică care a fost prima victimă a minorului de 13 ani.
Instanța a decis ca ordinele de protecție să fie emise pe o durată de 12 luni, iar agresorul de 13 ani să fie obligat să păstreze o distanță minimă de 50 de metri față de victime, față de domiciliile și reședințele acestora și față de școala unde a avut loc atacul și să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.
Totodată, agresorului i s-a interzis să aibă orice fel de contact cu victimele - telefonic, prin corespondență, mesaje electronice sau în orice alt mod, direct sau indirect.
Cu ocazia emiterii celui de-al optulea ordin de protecție, în data de 26 octombrie, în soluția publicată pe portalul instanțelor de judecată se menționează și 'obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică'.
Ca urmare a întâmplărilor din data de 19 octombrie, conducerea școlii unde s-a produs atacul a decis exmatricularea elevului de 13 ani.
În același timp, a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor calificat, însă, având în vedere vârsta atacatorului, acesta nu poate fi tras la răspundere penală.